«Фоден играет как 30-летний – настолько толковый футбол в его исполнении». Уолкотт о хавбеке «Сити» 

Фоден сделал хет-трик в матче АПЛ с «Астон Виллой» (4:1). «Фоден учился у Бернарду Силвы, Давида Силвы, Пепа Гвардиолы, Кевина де Брюйне… На данный момент он один из лучших игроков АПЛ в своем нежном 23-летнем возрасте.