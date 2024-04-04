«Фоден играет как 30-летний – настолько толковый футбол в его исполнении». Уолкотт о хавбеке «Сити» 

Фоден сделал хет-трик в матче АПЛ с «Астон Виллой» (4:1). «Фоден учился у Бернарду Силвы, Давида Силвы, Пепа Гвардиолы, Кевина де Брюйне… На данный момент он один из лучших игроков АПЛ в своем нежном 23-летнем возрасте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии