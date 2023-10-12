До чего дошел прогресс: игры, в которых вы можете почувствовать себя роботом

то время как мир борется с моральными дилеммами, связанными с развитием искусственного интеллекта и робототехники в целом, роботы (сейчас как никогда) становятся популярной темой массовой культуры, в том числе и видеоигр.
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