Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Голосование на выборах президента в 2024 году будет трехдневным — с 15 по 17 марта Сергей Лукьяненко, известный писатель-фантаст, выразил свою поддержку решению президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года.
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