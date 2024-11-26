Беды с мигрантами за одни только сутки: Безумный таран автобуса, убийство, вспышка сифилиса

Вадим Кузнецов

Историей бандитствующего Рубика следует уже заняться ФСБ. Откуда тип, побывавший под судом, взял пистолет? Зачем он его носил и кто ему продал? Почему этот тип, уже нарушивший закон РФ, вдруг получил паспорт? Это прямо те вопросы, которые должна задавать госбезопасность, как раз их профиль. О ресторане в Обнинске, где принято замоташках ходить, скрывая свою личность. Может быть, под паранджой вообще не женщина была? Или кто-то с поясом шахида? Если владельцы ресторана считают, что "у них так принято", то они явно открылись не в том регионе. Им бы где-нибудь там, где "так принято". А вот У НАС так НЕ ПРИНЯТО. Так что следует помочь им перебраться в родные места. И для начала - закрыть точку в Обнинске. Вообще, я с радостью увидел бы какой-то справочник в Интернет, в котором указаны рестораны, в которых "так принято". Знал бы, куда нормальному человеку заходить не стоит. С адресами, описанием и, очень желательно, с указанием владельца. Заодно стало бы понятно, кого я поддерживаю своими деньгами. Ну и про автобус. Тут все вопросы не к водителю, ибо это в компетенции суда. Сколько ему дать подумать, 5 или 8 лет? А вот к владельцу предприятия, который нанимает таких ценных специалистов, вопросы есть - как его нанимали? как проверяли? сколько там еще работает таких ценных специалистов?