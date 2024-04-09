Выплаты и пособия для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

Как доложила в ходе заседания министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проектом закона предусматривается, что статус многодетной семьи устанавливается при наличии у всех членов семьи гражданства Российской Федерации – ранее для получения статуса было достаточно, чтобы гражданство имелось у одного члена семьи.