Выплаты и пособия для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

Как доложила в ходе заседания министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проектом закона предусматривается, что статус многодетной семьи устанавливается при наличии у всех членов семьи гражданства Российской Федерации – ранее для получения статуса было достаточно, чтобы гражданство имелось у одного члена семьи.
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