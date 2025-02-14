Теперь и Сочи под ударом: украинские дроны добрались до российского курорта

В районе Сочи российские системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника. Один из дронов был сбит над акваторией Черного моря, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в личном телеграм-канале.
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