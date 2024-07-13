Входные группы калужских магазинов и близлежащие территории приведут в порядок

На заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен уделили особое внимание вопросу благоустройства территорий, расположенных рядом с торговыми точкамиНа заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, которое прошло в Калуге 12 июля, уделили особое внимание вопросу благоустройства территорий, расположенных рядом с торговыми точками.