Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области, об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
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