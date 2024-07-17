Огурчики по-корейски

Такие огурчики прекрасно подойдут к картофелю, отлично будут смотреться на праздничном столе. Для приготовления огурчиков по-корейски, нам потребуются следующие ингредиенты: Огурцы — 2-4 штуки Лук репчатый — 1 штука Чеснок — 2 зубчика Кунжут — 2 чайных ложки Соевый соус — 1 столовая ложка Уксус — 2 столовые ложки Перец острый молотый — 0,5 чайной […].