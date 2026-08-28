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Нижегородский завод освоит выпуск силовых агрегатов для Volga

Нижегородский завод освоит выпуск силовых агрегатов для Volga

В Нижнем Новгороде к 2028 году будет развернуто серийное производство бензиновых моторов объемом 2,0 литра и восьмиступенчатых автоматических коробок передач для автомобилей Volga, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина, 28 августа сообщает РИА Новости.

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