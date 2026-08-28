Нижегородский завод освоит выпуск силовых агрегатов для Volga

В Нижнем Новгороде к 2028 году будет развернуто серийное производство бензиновых моторов объемом 2,0 литра и восьмиступенчатых автоматических коробок передач для автомобилей Volga, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина, 28 августа сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии