Нижегородский завод освоит выпуск силовых агрегатов для Volga

В Нижнем Новгороде к 2028 году будет развернуто серийное производство бензиновых моторов объемом 2,0 литра и восьмиступенчатых автоматических коробок передач для автомобилей Volga, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина, 28 августа сообщает РИА Новости.