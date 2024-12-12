Продавец дал еды раненой вороне, а утром увидел у двери еще 3 птицы: все они притворялись очень больными

Когда продавец решил помочь истощенной вороне, он и представить не мог, чем это обернется. Уже наутро у двери его магазина появились три новые птицы и каждая очень убедительно играла роль больной и беспомощной — однако актеров погубила жадность.
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