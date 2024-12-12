TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 495 подписчиков

Продавец дал еды раненой вороне, а утром увидел у двери еще 3 птицы: все они притворялись очень больными

Продавец дал еды раненой вороне, а утром увидел у двери еще 3 птицы: все они притворялись очень больными

Когда продавец решил помочь истощенной вороне, он и представить не мог, чем это обернется. Уже наутро у двери его магазина появились три новые птицы и каждая очень убедительно играла роль больной и беспомощной — однако актеров погубила жадность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Талантище, больше чем у Пересильд 😄
Ответить
14 час.
Karmadon
Полагаете, удачно пошутили? Юля Пересильд - гениальна!
Ответить
13 час.
Элеонора Коган
Мудрые птицы!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх