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Русская весна

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Польша готовится к разделу Украины, — Рогов

Польша готовится к разделу Украины, — Рогов

Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

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Комментарии
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Константин Самарин
Вспомнили польские паны про щирое быдло.
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