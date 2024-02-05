Польша готовится к разделу Украины, — Рогов

Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
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