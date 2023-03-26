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Манчини про 2:0 с Мальтой: «Такие матчи раздражают, они малопривлекательны – нужно вскрывать соперника. Мы могли выступить намного лучше»

Роберто Манчини считает, что сборная Италии не показала максимум в матче с Мальтой. В матче квалификации Евро-2024 итальянцы одержали победу со счетом 2:0.

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