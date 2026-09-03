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Царьград

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Дональд Трамп пригрозил Джей Ди Вэнсу назначением на пост пресс-секретаря

Дональд Трамп пригрозил Джей Ди Вэнсу назначением на пост пресс-секретаря

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о шутке Дональда Трампа, который пригрозил назначить его пресс-секретарем, если тот слишком хорошо проявит себя на брифинге.

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