В Латвии перевозчик просит разрешить закупки в России из-за поездов времён СССР

Единственная латвийская пассажирская железнодорожная компания Pasažieru vilciens (PV) просит власти не запрещать ей покупать товары в России и Белоруссии, так как она использует поезда, созданные во времена Советского Союза.
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