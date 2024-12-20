Маск обозвал Шольца и призвал его уйти в отставку после теракта в Магдебурге

Global Look Press/Jen Golbeck/Keystone Press Agency Бизнесмен из США, один из богатейших людей мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца после теракта в немецком Магдебурге, при котором автомобиль наехал на толпу людей на рождественском рынке.
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