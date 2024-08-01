Путин подсказал губернаторам способ избавить свои регионы от долгов

Наращивание производства в Мордовии грузовых вагонов и рефрижераторов для перевозки, в том числе на экспорт, продовольствия и сырья поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой республики Артемом Здуновым.
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