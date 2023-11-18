Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, на 18 ноября 2023 года. Общий астрологический прогноз. Сегодня, 18 ноября, рекомендуется планирование и начало длительной, упорной работы, соблюдение трудовой дисциплины.
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