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ИА Регнум

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Марат Камболов победил на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов

Марат Камболов победил на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов победил на выборах главы республики с 85,12% голосов после обработки 99% протоколов.

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