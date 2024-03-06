"Яндекс" получил разрешение правительства на реструктуризацию

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку, в рамках которой группа российских инвесторов приобретает 96,3% акций компании «Яндекс», ранее принадлежащих нидерландской компании Yandex N.
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