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Лингвист рассказала как просто и эффективно учить новые языки: основные хитрости

Лингвист рассказала как просто и эффективно учить новые языки: основные хитрости

Когда мы приступаем к изучению нового языка, особенно на первых этапах, все кажется достаточно простым.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Как по мне, так все зависит от желания и практики, желательно постоянной. В принципе по написанному методу я и учился, но тут несколько другое, надо как-то перенастроить мозги на организацию мыслей на изучаемом языке (не знаю как это толково описать), если просто то начать думать на этом языке. У меня на Французском а потом и на Испанском получилось но было достаточно много разговорной практики но вот на Английском почему то не пошло..................
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