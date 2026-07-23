Политика США по продаже оружия Украине не изменилась. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, отвечая на требование России прекратить накачивать Киев оружием, передает РИА Новости.
Рубио ответил на требование России прекратить накачивать Киев оружием
Комментарии
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МАКСИМ
"Продавать" Ирану ядерное оружие для усиления мира в регионе
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1 м.
Сергей
Помогать иранцам наводить ракеты и дроны ПОТОЧНЕЕ на БОЛЬШИЕ КУЧИ пиндосов!!!!! Чтоб эти навозные твари ссаноматрасные ДОХЛИ ТЫСЯЧАМИ на этом конфликте!!!!
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Давняя тактика США получать прибыль даже на войнах, оправдываясь благородными целями и лишь торговлей.
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1 м.
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