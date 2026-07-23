МАКСИМ "Продавать" Ирану ядерное оружие для усиления мира в регионе

Сергей Помогать иранцам наводить ракеты и дроны ПОТОЧНЕЕ на БОЛЬШИЕ КУЧИ пиндосов!!!!! Чтоб эти навозные твари ссаноматрасные ДОХЛИ ТЫСЯЧАМИ на этом конфликте!!!!