Фантомас, афганцы и разбитые жизни. Исполнители шансона — о «Слове пацана»

В день выхода седьмого эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" исполнители шансона Олег Протасов и Александр Шапиро поделились с RTVI своими впечатлениями от этого проекта и высказались о требованиях запретить сериал.
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