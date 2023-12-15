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Фантомас, афганцы и разбитые жизни. Исполнители шансона — о «Слове пацана»

Фантомас, афганцы и разбитые жизни. Исполнители шансона — о «Слове пацана»

В день выхода седьмого эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" исполнители шансона Олег Протасов и Александр Шапиро поделились с RTVI своими впечатлениями от этого проекта и высказались о требованиях запретить сериал.

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