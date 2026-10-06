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Газета.ру

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В Подмосковье водитель прогнал с АЗС мужчин, игнорирующих очередь

В Подмосковье водитель прогнал с АЗС мужчин, игнорирующих очередь

 © Telegram-канал "На МКАД ДТП Москва" На АЗС в Подмосковье мужчины на Mercedes-Benz GLS попытались заправиться без очереди, предъявив другим водителям «удостоверение» якобы участника СВО.

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