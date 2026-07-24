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Обогреватель Xiaomi мощностью 3000 Вт с радаром, управлением умным домом и стерилизацией доступен для предзаказа в Китае

Обогреватель Xiaomi мощностью 3000 Вт с радаром, управлением умным домом и стерилизацией доступен для предзаказа в Китае

Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human-Sense Edition сам включает свет, вентиляцию и следит за качеством воздухаXiaomi запустила краудфандинговую кампанию нового умного обогревателя для ванной комнаты Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human-Sense Edition.

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