Обогреватель Xiaomi мощностью 3000 Вт с радаром, управлением умным домом и стерилизацией доступен для предзаказа в Китае

Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human-Sense Edition сам включает свет, вентиляцию и следит за качеством воздухаXiaomi запустила краудфандинговую кампанию нового умного обогревателя для ванной комнаты Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human-Sense Edition.
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