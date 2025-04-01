Как ожидающий пациент стал мемом Ждун и сыграл инопланетянина с сердцем Сергея Жукова

Фантастическая картина рассказывает про семью Семёновых, живущую в Абрау-Дюрсо. 12-летний Никита, его старшая сестра, мама (Юлия Александрова), папа (Виктор Хориняк) и дедушка (Владислав Ветров) – все они любят друг друга, но не всегда могут найти общий язык.