Вчера под Астраханью горели двухэтажный жилой дом и гараж с автомобилем

Пожарным на ликвидацию огня пришлось затратить почти два часа. 30 августа в 20:16 в региональное ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре из Приволжского района: в селе Осыпной Бугор, на территории СНТ «Дары природы» загорелись двухэтажный жилой дома, гараж и автомобиль.