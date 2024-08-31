Вчера под Астраханью горели двухэтажный жилой дом и гараж с автомобилем

Пожарным на ликвидацию огня пришлось затратить почти два часа. 30 августа в 20:16 в региональное ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре из Приволжского района: в селе Осыпной Бугор, на территории СНТ «Дары природы» загорелись двухэтажный жилой дома, гараж и автомобиль.
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