Акушер Овнанян: «подготовительные» схватки появляются после 36 недель беременности

Часто женщины, которые рожают в первый раз, путают предродовые схватки с родовыми. Так называемые подготовительные схватки обычно появляются после 36 недель беременности, рассказала акушер-гинеколог Химкинской клинической больницы Эмма Овнанян в беседе с News.