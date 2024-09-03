Акушер Овнанян: «подготовительные» схватки появляются после 36 недель беременности

Часто женщины, которые рожают в первый раз, путают предродовые схватки с родовыми. Так называемые подготовительные схватки обычно появляются после 36 недель беременности, рассказала акушер-гинеколог Химкинской клинической больницы Эмма Овнанян в беседе с News.
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