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Востоковед Лукьянов: Нетаньяху отказал Зеленскому, поскольку не уважает его

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возможно, отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому во встрече, потому что не испытывает к нему уважения и считает его диктатором с ограниченным видением, заявил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Оба террориста, что Зеленский. что Нетаньяху. наплевать нам на их встречи.
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЕВРЕЙ ЕВРЕЮ ОТКАЗАЛ????..ОЙ ВЭЙ...
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1 м.