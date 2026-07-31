Востоковед Лукьянов: Нетаньяху отказал Зеленскому, поскольку не уважает его

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возможно, отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому во встрече, потому что не испытывает к нему уважения и считает его диктатором с ограниченным видением, заявил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.