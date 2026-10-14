Подборка стихов и размышлений об осеннем дожде за окном и старых письмах

Осень никогда не стучится в дверь громко — она просто начинает плакать по ночам на жестяных подоконниках, оставляя к утру на стеклах тонкую серебристую сеть водяных дорожек.
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