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Подборка стихов и размышлений об осеннем дожде за окном и старых письмах

Подборка стихов и размышлений об осеннем дожде за окном и старых письмах

Осень никогда не стучится в дверь громко — она просто начинает плакать по ночам на жестяных подоконниках, оставляя к утру на стеклах тонкую серебристую сеть водяных дорожек.

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