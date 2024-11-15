Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине заявили об отступлении из сел южнее Курахово

На Украине заявили об отступлении из сел южнее Курахово

Украинские военные начали отступать из сел, расположенных южнее города Курахово Донецкой народной республики (ДНР), из-за намечающегося окружения.

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