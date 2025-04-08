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Царьград

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Банк России укрепил экономику: ставка 21% спасает от инфляции

Банк России укрепил экономику: ставка 21% спасает от инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, что повышение ключевой ставки до 21% смягчило влияние инфляции на граждан и бизнес.

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