Баста выпустил трек ко Дню космонавтики

Совместный с TRITIA К Дню Космонавтики Баста и группа TRITIA выпустили новый трек. Сингл «Космос» — это изящная перекличка с вечной классикой «Трава у дома» в миксе гитар и речитатива лирического героя перед бесконечностью Космоса.
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