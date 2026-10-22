© Пресс-служба Музея ПобедыФилиал Музея Победы — Музей Г.О.Р.А. — проведет праздничные мероприятия в честь 330-летия со дня основания Российского военно-морского флота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮШ Осужденный на 10 ...
- Кравцов: если в ш...
- АП Чирков: индексаци...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым