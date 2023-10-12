Люди из Израиля и не только, которые гневно вопрошают: "Вы что, за арабов?"

Гаплогруппа Авраама у арийцев и брахманов — J2a. У брахманов в Индии (а это несколько миллионов человек) гаплогруппа J2a на втором месте (после сопоставимой с ней и собственно возникшей в Индии гаплогруппы R1a). Гаплогруппа левитов — R1a-M582. Она входит в большое «семейство» гаплогрупп R1a, встречающихся в Европе и прилегающих к ней территориях. На сегодняшний день носители этой гаплогруппы обитают только на Ближнем Востоке. Данный факт позволяет говорить о том, что предки ашкенази-левитов действительно жили на территории древней Иудеи и покинули её примерно 2–2,4 тысячи лет назад — в то же время, когда евреи начали покидать Палестину.

Леонид Руси

В настоящее время гаплогруппа R1a среди арабов достигает 9% от мужского населения, в том числе в таких знаменитых кланах, как клан Курейш, из которого вышел пророк Магомет (он же Мухаммад), основатель ислама, и его клан упоминается в Коране. Я получаю немало писем от родовитых арабов, которых своя гаплогруппа R1a поначалу шокировала, ее даже скрывали от окружающих, но постепенно она стала престижной. Напрашивается аналогия с высшими кастами в Индии, где гаплогруппа R1a достигает 72%. Похоже, что история с прибытием ариев, которые по сути вошли в высшую касту, была и на Аравийском полуострове, только она пока не так известна, как история с индийскими и иранскими ариями. Теперь наиболее горячие арабские головы поднимают вопрос, не был ли сам Магомет - гаплогруппы R1a, а значит, получается, и Исмаил (Ишмаэль), сын библейского Авраама, «родоначальник арабов» по Библии, а значит и сам Авраам. Строго говоря, ответа на этот вопрос пока нет. Но учитывая, что Авраам (или как там звали на самом деле общего предка основной мужской линии евреев и арабов) жил четыре тысячи лет назад, как раз во времена ближневосточных походов ариев, то такая вероятность вовсе не исключена. Хотя я, честно говоря, в таком варианте сомневаюсь. Слишком это было бы закручено, если Авраам – младший потомок праславян, так сказать, побочный сын военных походов ариев.