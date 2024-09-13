Питер Кёниг: Терпение Путина на пределе — идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы

Tania Еременко Да, бодатой корове Бог рога не дал. А я бы... давно шарахнула по Пентагону и по всем базам НАТО и , конечно, по пидо расам из мелкобритании.

Аудрюс А по мне так... Вся проблема в лишней осторожности Путина - политика... Если еще в начале СВО российским военным дали бы карт-бланш, то думается война закончилась еще год назад...