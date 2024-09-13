«Мир не хочет знать, что уже находится в состоянии Третьей мировой войны». Курская область России в настоящее время переполнена натовским оружием, техникой, военными, многое из этого уже уничтожено или захвачено российскими войсками.
Питер Кёниг: Терпение Путина на пределе — идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы
Комментарии
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Tania Еременко
Да, бодатой корове Бог рога не дал. А я бы... давно шарахнула по Пентагону и по всем базам НАТО и , конечно, по пидо расам из мелкобритании.
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6 час.
Аудрюс
А по мне так... Вся проблема в лишней осторожности Путина - политика... Если еще в начале СВО российским военным дали бы карт-бланш, то думается война закончилась еще год назад...
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5 час.
Анатолий Рябенко
Бесполезно говорить. Наши комментарии это как глас вопиющий умирающего в пустыне.
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4 час.
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