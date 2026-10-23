Кровь необходима самкам комаров для откладывания яиц. Раньше большинство научных работ фокусировались на том, как насекомые находят жертву по запаху или теплу, а детали самого процесса укуса оставались изученными слабо.
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