Более 3 млн туристов отправятся в организованные путешествия по России на майские праздники, из них две трети - с 1 по 4 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Более 3 млн туристов отправятся в организованные путешествия по России на майские праздники, из них две трети - с 1 по 4 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).