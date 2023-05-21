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Кинолог Голубев назвал заблуждением мнение, что собака выбирает одного хозяина навсегда

Кинолог Голубев назвал заблуждением мнение, что собака выбирает одного хозяина навсегда

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал мифом популярное мнение о том, что собака выбирает одного хозяина раз и навсегда.

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