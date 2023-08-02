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Чехия расширяет свою атомную энергетическую программу

Чехия расширяет свою атомную энергетическую программу

Прага стремится расширить использование атомной энергии. В Чехии проводятся тендеры в связи с вводом в эксплуатацию в стране нового исследовательского реактора, разработанного в качестве учебного пособия для студентов-ядерщиков.

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