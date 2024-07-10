В Египте началось строительство люксового мега-курорта с лицом Сильвестра Сталлоне

Египет планирует построить крупнейший курорт на Средиземноморье, чтобы привлечь туристов Турции. Проект South Med, стоимость которого составит 21 миллиард долларов, включает в себя 23 миллиона квадратных метров территории, на которой разместятся отели, рестораны, торговые центры и даже поля для гольфа.
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