В Египте началось строительство люксового мега-курорта с лицом Сильвестра Сталлоне

Египет планирует построить крупнейший курорт на Средиземноморье, чтобы привлечь туристов Турции. Проект South Med, стоимость которого составит 21 миллиард долларов, включает в себя 23 миллиона квадратных метров территории, на которой разместятся отели, рестораны, торговые центры и даже поля для гольфа.