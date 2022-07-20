Все светофоры Уссурийска разрешат пешеходам переходить дорогу по диагонали

Все светофоры Уссурийска разрешат пешеходам переходить дорогу по диагонали

Пешеходам и водителям Уссурийска нужно быть внимательными при пересечении регулируемых перекрестков. Постепенно в течение недели все светофоры будут переведены на новый режим, который исключает проезд транспорта, когда идут люди, сообщает ИА UssurMedia.

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