Бизнес-омбудсмен Панфёров оценил сложности бизнеса после окончания СВО

По его словам, вернувшиеся с СВО бойцы не сразу смогут адаптироваться к разнице зарплат.Создатель новосибирского добровольческого батальона "Вега" и бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров, рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться бизнес после окончания специальной военной операции.