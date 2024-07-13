Свадьба сына миллиардера Мукеша Амбани собрала звезд и политиков со всего мира

Знаменитости и политики собрались на свадьбе сына индийского миллиардера Мукеша Амбани. В финансовой столице Индии на свадебном торжестве присутствовали известные личности из мира бизнеса и различных индустрий.
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