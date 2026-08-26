Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские войска продолжают продвигаться и постепенно расширяют зону контроля, тогда как украинская сторона сталкивается с дальнейшим ослаблением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии