Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Я — медведь» 6+Режиссер: Кирилл Кемниц. В ролях: Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Каликов, Екатерина Борисова, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Владимир СтержаковСемья Ковалевых переживает не лучшие времена.
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