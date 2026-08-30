Украинская сторона сообщает, что в августе РФ запустила по Украина 2500 реактивных «Гераней». Судя по всему, результаты эти промежуточные и к осени с помощью промышленности и построенных дронопортов число запускаемых реактивных БПЛА будет увеличено.
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