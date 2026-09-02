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Нижегородская правда

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2,5‑километровую набережную привели в порядок в Павлове

2,5‑километровую набережную привели в порядок в Павлове

Набережную протяженностью 2,5 км вдоль Оки благоустроили в Павлове. Работы провели в честь 460-летия города, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам рабочего визита в округ.

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