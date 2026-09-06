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Мировое обозрение

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Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины прогремел взрыв, сообщают местные источники. Инцидент произошел в тот момент, когда в Сумской области действовало предупреждение о воздушной тревоге.

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