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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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За сутки плюс 70 сантиметров. Уровень воды растет на реке Чарыш в Алтайском крае

За сутки плюс 70 сантиметров. Уровень воды растет на реке Чарыш в Алтайском крае

Гидролог рассказала, с чем это связано и можно ли уже говорить о начале второй волны паводка Уровень воды в реке Чарыш вблизи села Карпово Второе в Алтайском крае за сутки вырос на 70 сантиметров, установившись на отметке 340 см.

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