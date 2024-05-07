За сутки плюс 70 сантиметров. Уровень воды растет на реке Чарыш в Алтайском крае

Гидролог рассказала, с чем это связано и можно ли уже говорить о начале второй волны паводка Уровень воды в реке Чарыш вблизи села Карпово Второе в Алтайском крае за сутки вырос на 70 сантиметров, установившись на отметке 340 см.
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